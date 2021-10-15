Польша: режим Лукашенко получает от 2 до 14 тыс. долларов с одного нелегального мигранта

По словам представителя министра-координатора специальных служб Польши Станислава Жарина, режим Лукашенко зарабатывает «миллионы долларов» на нелегальных мигрантах, которые хотят попасть в ЕС.

Как рассказал Жарин «Польскому радио» , белорусская сторона организовала миграционный маршрут, доходы от которого достигают десятков миллионов долларов, и значительная часть средств поступает в госучреждения Беларуси.

«Согласно информации, которую мы нашли, в зависимости от трассы, так называемого «пакета», мигранты платят от 2 тысяч до 12-14 тысяч долларов за одного человека. Это деньги, которые подпитывают режим Александра Лукашенко», — сказал Жарин .

Он добавил, что финансовую выгоду имеют, в частности, минский аэропорт и компания «Белавиа», которые в результате санкций ЕС оказались на грани банкротства. Деньги поступают также в администрацию Лукашенко.

«Ведь президентская администрация контролирует туристическое бюро «Центркурорт», то есть турбюро, которое оформляет приглашения для мигрантов, на основании которых эти люди приезжают в Беларусь», — отметил он.

Жарин отмечает, что на организации миграционного пути зарабатывают также силовые структуры, в частности Госпогранкомитет, который участвует в штурме польской границы и уничтожает ограждение, установленное с польской стороны.

Как сообщалось, польский парламент утвердил план строительства стены на границе с Беларусью стоимостью 1,6 млрд злотых (350 млн евро).

По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6000 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч.

От 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах Польши введено чрезвычайное положение.