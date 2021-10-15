В Гомеле молодая женщина подозревается в покушении на убийство новорожденного

Утром 15 октября в Гомеле на улице Герцена в туалете пункта заготовки вторичного сырья был обнаружен новорожденный мальчик. Сотрудник МЧС достал ребенка из выгребной ямы и передал работникам скорой помощи. Новорожденный госпитализирован в реанимацию.

Фото с места происшествия.

Сотрудниками милиции по подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя жительница Гомеля, после чего женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

Предварительно установлено, что она самостоятельно родила ребенка в туалете, после чего выбросила его в выгребную яму.

Как сообщает Следственный комитет, при изучении личности подозреваемой выяснилось, что она ведет асоциальный образ жизни, не раз привлекалась к уголовной ответственности.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили граждан, находившихся в пункте заготовки вторсырья, назначили ряд экспертиз.

В отношении гомельчанки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.2 ч.2 ст.139 (покушение на убийство малолетнего) Уголовного кодекса Беларуси.