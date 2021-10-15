Рост реальных денежных доходов населения в годовом исчислении снизился с 3,1 до 2,9%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе—августе 2021 года выросли на 2,9% к уровню такого же периода 2020 года, сообщает Национальный статистический комитет.

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В январе 2021 года рост составил 3,9% к аналогичному прошлогоднему периоду, в январе—феврале — 3,2%, январе—марте — 2,8%, январе—апреле — 3,4%, январе—мае — 3,5%, январе—июне — 3,4%, январе—июле — 3,1% Таким образом, темп за август затормозился на 0,2 процентного пункта.

В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе—августе 2021 года занимала 65,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 22,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%.

В январе—августе прошлого года рост доходов составил 5,4% к январю—августу 2019-го. В целом в 2020 году рост доходов составил 4,7% при прогнозе не менее 2,4%. Рост начался в сентябре 2017 года после более чем двухлетнего падения. Минимальный показатель роста за последние 10 лет был в 2014 году — 0,9%, максимальный — в 2012-м (21,5%).

В 2021 году прирост реальных располагаемых денежных доходов населения определен властями на уровне 1,6% к 2020-му.

Как заявил 11 февраля Александр Лукашенко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, за прошедшее пятилетие доходы населения в реальном выражении увеличились на 15%, средняя зарплата превысила 1.200 рублей. «Может, это и немного, и, конечно, немного, но не следует забывать, что в дополнение к этим денежным доходам белорусские граждане имеют социальный пакет, о котором не могут и мечтать не только наши соседи, но и многие страны, претендующие на статус развитых. Льготы по ЖКХ, льготы по транспорту, льготы по школьному питанию, бесплатные образование и медицина», — сказал Лукашенко.

Реальные располагаемые денежные доходы населения включают доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен