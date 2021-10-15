Минский подросток разыграл шантаж самого себя и «заминировал» школу и детсад
Оперативники столичного уголовного розыска установили личность школьника, который из корысти отправлял заведомо ложные сообщения об опасности.
Как
Чтобы получить нужную сумму для расчета с «шантажистами», парень позвонил в общественное объединение по защите женщин и детей. Оттуда информация была передана в милицию.
Правоохранители не обнаружили в указанных местах взрывных устройств, а в последующем разоблачили и обман девятикласссника.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение.