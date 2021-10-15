Минский подросток разыграл шантаж самого себя и «заминировал» школу и детсад

Оперативники столичного уголовного розыска установили личность школьника, который из корысти отправлял заведомо ложные сообщения об опасности.

Фото: скриншот видео ГУВД Минска.

Как сообщает телеграм-канал МВД, 15-летний минчанин разыграл настоящую детективную историю, установив в телефоне специальное приложение. С его помощью он отправлял себе смс с выдуманных номеров. Сначала прислал несколько сообщений о мнимом преследовании неизвестными, которые якобы вымогали у него 2,5 тыс. российских рублей. Потом, за невыполнение условий, пошли «угрозы» взорвать школу, а также детский сад.

Чтобы получить нужную сумму для расчета с «шантажистами», парень позвонил в общественное объединение по защите женщин и детей. Оттуда информация была передана в милицию.

Правоохранители не обнаружили в указанных местах взрывных устройств, а в последующем разоблачили и обман девятикласссника.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение.