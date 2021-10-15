COVID-19: школьникам и студентам с признаками ОРВИ разрешили не ходить на занятия до пяти дней — без всяких справок
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции молодым людям, у которых есть признаки ОРВИ, можно не посещать учебные занятия в течение максимум пяти дней и не предоставлять справку о нетрудоспособности после окончания болезни.
Такая договоренность достигнута между министерствами здравоохранения и образования Беларуси,
Новая норма будет действовать во время периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Разрешение распространяется на учащихся средних школ, профессионально-технических учреждений, учреждений среднего специального и высшего образования.
Как информирует Минздрав, в связи с необходимостью оперативного реагирования на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, изменения в действующие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы экспертизы временной нетрудоспособности, не вносятся.