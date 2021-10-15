Из-за пандемии Архиерейский собор Русской православной церкви перенесен на май 2022 года

Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ), который планировали провести 15—18 ноября, перенесен на 26—29 мая 2022 года. Соответствующее решение на дистанционном заседании 15 октября приняли члены Священного синода РПЦ, сообщает пресс-служба Московской патриархии.

Фото: pravoslavie.by.

Причиной переноса стала «сложная эпидемиологическая обстановка».

В Беларуси православие является доминирующей христианской конфессией, количество верующих, по некоторым оценкам, превышает 4 млн.

Русская православная церковь считает Беларусь своей канонической территорией и представлена здесь Белорусским экзархатом, состоящим из 15 епархий. Зарегистрировано более 1,6 тыс. приходов, действует 35 монастырей. В стране служит свыше 1,7 тыс. священников и 200 дьяконов.

Архиерейский собор, согласно уставу РПЦ, — высший орган власти «в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и иных вопросах, касающихся как внутренней, так и внешней жизни церкви». Собор также отвечает за «поддержание братских отношений с другими православными церквами», определяет «характер отношений с инославными конфессиями и нехристианскими религиозными общинами, а также с государствами и светским обществом». Проводится не реже раза в четыре года.

В состав собора входят епархиальные и викарные архиереи. В Белорусском экзархате РПЦ таковых 14, включая патриаршего экзарха митрополита Минского и Заславского Вениамина (в миру Виталий Тупеко).