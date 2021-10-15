Головченко: кредитование покупки автомобилей Geely для граждан будет продолжено в следующем году

Программа кредитования покупки отечественных автомобилей Geely для физических лиц будет продолжена в следующем году, сообщил премьер-министр Роман Головченко 15 октября узкому кругу журналистов во время рабочей поездки в Борисовский район. Фрагмент его подхода к представителям СМИ распространила пресс-служба правительства.

На заводе "Белджи". Фото: geelymotors.by.

Головченко напомнил, что в стране действует специальная программа по кредитованию покупок Geely.

«Особые условия предоставляются и для традиционной категории льготников — многодетных семей. В следующем году эта программа точно будет действовать, как бы ни было сложно. Потом будем смотреть, надо ли будет поддерживать спрос. Сейчас процент по кредиту фактически ниже уровня инфляции. Все остальное компенсирует государство. Это нормальная практика во многих странах. Например, в России, где частично государство субсидирует первый взнос для того, чтобы автомобили отечественного производства дилеры продавали более активно», — сказал премьер-министр.

Он сообщил, что работают три программы кредитования со ставками от 5,75 до 9%. «Процент весьма комфортный. Благодаря этому автомобили Geely сейчас занимают второе место в рейтинге продаж автомобилей в Беларуси», — отметил Головченко.

Руководитель правительства также сообщил, что на предприятии «Белджи», выпускающем автомобили Geely, уровень локализации производства составляет 52%.

«В России, куда уходит более двух третей автомобилей, повышается требование к глубине технологических операций. Это правильная в рамках ЕАЭС политика. Само предприятие будет двигаться дальше в сторону углубления локализации», — заявил он.

«Это не отверточная сборка, а установлено самое современное западное оборудование, промышленные роботы, — подчеркнул Головченко. — Директор сегодня мне докладывал, что возникают проблемы с наймом персонала, потому что объем выпуска увеличивается. В этом году они должны произвести минимум 30 тыс. автомобилей, в прошлом году было 20 тыс., в следующем году — выйти уже на 40 тыс. Поэтому надо переходить на двусменный режим, нужны кадры соответствующей квалификации. Показатели работы хорошие, я бы сказал, даже прекрасные». «На самом деле это предприятие — одно из самых успешных проектов в сфере промышленности, которые были реализованы в нашей стране», — считает премьер-министр.