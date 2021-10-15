Лаевский: возбуждение против адвоката Мацкевич дисциплинарного производства – это противодействие оказанию правовой помощи

Бывший защитник экс-банкира Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский считает преследованием за профессиональную деятельность возбуждение дисциплинарного производства против его коллеги, адвоката Натальи Мацкевич.

Наталья Мацкевич. Фото: humanrightshouse.org.

Как сообщалось , Министерство юстиции отстранило от работы адвоката признанного политзаключенным Сергея Тихановского Наталью Мацкевич в связи с возбужденным в ее отношении дисциплинарным производством. Минская городская коллегия адвокатов должна рассмотреть дело до 26 октября.

Лаевский сообщил БелаПАН, что в качестве повода для возбуждения дисциплинарного производства «взяты банальные обстоятельства годичной давности, которые не являются нарушением». «Я участвовал в тех процессуальных действиях, потому знаю. И то, что она отстранена от деятельности сразу после надзорного обжалования приговора Виктору Бабарико (11 октября жалоба была подписана, 13 октября поступила в Верховный суд. — БелаПАН.) и непосредственно перед судебными прениями в отношении Сергея Тихановского, которого защищает с начала суда, не оставляет сомнений, что это — преследование за профессиональную деятельность. И это противодействие оказанию правовой помощи», — заявил юрист.

По убеждению Лаевского, органы адвокатуры, которые будут рассматривать это дисциплинарное производство, «обязаны защитить коллегу от этих надуманных претензий». «Потому что если выберут другой путь, то от такого позора адвокатуре не отмыться», — подчеркнул он.

Наталья Мацкевич защищает Сергея Тихановского — политзаключенного, блогера, мужа белорусского демократического лидера Светланы Тихановской. Суд над ним и еще пятью фигурантами «дела Тихановского» проходит в закрытом режиме с 24 июня в гомельском СИЗО.

Мацкевич работает в адвокатуре с 1994 года. У нее степень магистра права LL.M. (Master of Law) по специальности «Международное право». Была адвокатом бывшего председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича, фигурантов дела «Белого легиона», экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, представляла интересы матери пропавшего политика Юрия Захаренко Ульяны Захаренко.

В 2018 году Мацкевич убедила суд Московского района Минска отказать Московскому РУВД столицы в депортации из Беларуси пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной.

Сейчас Мацкевич защищает лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич по «делу Координационного совета», председателя Белорусского Хельсинкского комитета Олега Гулака и председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца (эти организации недавно были лишены регистрации), политзаключенного анархиста Николая Дедка.

С сентября прошлого года уже несколько десятков именитых адвокатов, которые защищали протестующих, участвовали в политически мотивированных процессах или открыто высказывали мнение о событиях в стране, лишились лицензий, некоторые были вынуждены уехать за границу. Среди тех, кого лишили права на адвокатскую работу, — Сергей Зикрацкий, Александр Пыльченко, Дмитрий Лаевский, Людмила Казак, Антон Гашинский, Евгений Маслов, Ольга Баранчик, Михаил Кирилюк.