В Гомеле спасатели вытащили новорожденного из выгребной ямы туалета

В Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям поступило информация от диспетчера скорой помощи — сообщалось, что в выгребной яме общественного туалета на улице Герцена находится новорожденный ребенок.

Туалет, в котором нашли младенца. Фото: МЧС.

Как сообщает МЧС, на место срочно направились спасатели, медики областного управления МЧС, психолог, сотрудники РОВД.

Начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №11 Гомельского района Александр Сабодаш первым услышал едва слышный плач младенца и, не дожидаясь коллег, прыгнул в яму. Достал ребенка и передал пожарному Андрею Бадюкову. Тот сразу укутал мальчика в куртку и полотенца, которые принесли местные женщины.

Мальчик госпитализирован в детское реанимационное отделение Гомельской клинической больницы № 3, его состояние оценивается как тяжелое.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что после родов ребенка оставила в туалете 26-летняя неработающая женщина. Сотрудники Новобелицкого РОВД установили ее местонахождение, мать новорожденного также госпитализирована.