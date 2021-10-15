Россельхознадзор тормознул в Смоленской области грузовик с белорусской клюквой
В Смоленской области Российской Федерации сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз с территории Беларуси 16 тонн клюквы — на груз не было сопроводительных документов.
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В ходе контроля фитосанитарные инспекторы выяснили, что ягоды общим весом 16 тонн поступили на территорию России из Беларуси без необходимых при легальной поставке сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, а также фитосанитарную безопасность продукции. Клюква возвращена в Беларусь.