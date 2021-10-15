Россельхознадзор тормознул в Смоленской области грузовик с белорусской клюквой

/ Экономика
Просмотров: 66

В Смоленской области Российской Федерации сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз с территории Беларуси 16 тонн клюквы на груз не было сопроводительных документов.

 

 

Как сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора, транспортное средство, перевозившее со стороны Беларуси в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов свежую ягоду, было задержано на одной из автодорог сотрудниками местной таможни. Автомобиль с грузом был доставлен в ППУ «Красная Горка» и передан управлению Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

В ходе контроля фитосанитарные инспекторы выяснили, что ягоды общим весом 16 тонн поступили на территорию России из Беларуси без необходимых при легальной поставке сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, а также фитосанитарную безопасность продукции. Клюква возвращена в Беларусь.

 

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россельхознадзор груз клюквы документы Город: Смоленск

Другие материалы на эту тему:

Подвешенная интеграция. Судьба Беларуси будет поставлена на дорожную карту

Подвешенная интеграция. Судьба Беларуси будет поставлена на дорожную карту

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Что происходит с продукцией, которую Россельхознадзор заворачивает в Беларусь?

Что происходит с продукцией, которую Россельхознадзор заворачивает в Беларусь?

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка