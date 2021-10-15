В Беларуси новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19

За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 2073 пациента с COVID-19 — это новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом в стране.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерли 16 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписаны — 1903.

14 октября было зафиксировано 2052 новых случая коронавируса, 13 октября — 2060 (предыдущий суточный рекорд), 12 октября — 2038, 11-го — 1943, 10-го — 1979, 9-го — 1998, 8-го — 1995, 7-го — 1983, 6-го — 1991.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 567 938 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 541 155 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4369 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 44 264 теста на коронавирус (днем ранее — 41 952). Всего в стране количество проведенных тестов превысило 9 млн — 9 034 147.

По информации Минздрава, более 2 млн 521 тыс. жителей Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 млн 835 тыс. — прошли полный курс вакцинации.