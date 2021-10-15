Годовая зарплата Бека и Бенгтссона в минском «Динамо» составляет 627 тысяч долларов каждому

Форвард минских динамовцев Тэйлор Бек за этот сезон заработает 627 тысяч долларов, защитник Лукас Бенгтссон получит такую же сумму, нападающие Марио Кемпе — 600 тысяч долларов и Мальте Стремвалль — 557 тысяч.

Фото: КХЛ

Из игроков с белорусским паспортом самую большую зарплату получает Шейн Принс из «Автомобилиста» — 835 тысяч долларов, сообщает «СЭ» .

Самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ — защитник казахстанского «Барыса» Даррен Диц. Его годовая зарплата составляет 1 млн 400 тысяч долларов.