За минувшие сутки в страны ЕС не впустили 747 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили 747 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 14 октября было зафиксировано 682 попытки незаконного перехода границы с белорусской территории. Задержали 8 граждан Ирака, остальных в страну не впустили. Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержали 11 человек, в частности граждан Ирака и Германии (по 3), Украины (2), Беларуси, Грузии и Польши (по 1).

Следует отметить, что 14 октября польский парламент принял законодательные поправки, которые предписывают задержанным в месте нелегального перехода границы мигрантам покидать Польшу. Изменения также позволяют властям страны не рассматривать ходатайства о предоставлении убежища, поданные после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую оттуда, где его жизни или свободе что-либо угрожает. Польские парламентарии также одобрили строительство оснащенной датчиками движения приграничной инфраструктуры стоимостью 353 млн евро.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что за минувшие сутки в страну не впустили 55 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 14 октября предотвращено 18 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Вместе с тем 6 человек задержали — по гуманитарным причинам им не препятствовали перейти границу. С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.706 нелегальных мигрантов. За это же время 50 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 402 иностранца, незаконно пересекших границу.

Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.