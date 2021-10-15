Милиция не нашла нарушений в скандальной публикации «Минской правды» с карикатурой на католических священников
Милиция не обнаружила нарушений в скандальной публикации газеты «Мiнская праўда» с карикатурой на католических священников. Это следует из ответа первого заместителя начальника УВД Минского облисполкома — начальника милиции общественной безопасности Виталия Козлова на онлайн-петицию с требованием дать публикации правовую оценку.
«В ходе проведения проверки нарушений действующего законодательства со стороны УП ИА "Минская правда" не установлено», — написал милицейский чиновник в ответе, датированном 12 октября, передает БелаПАН.
Петиция была направлена в государственные органы в середине сентября. Ее авторы считают подобные публикации в отношении представителей духовенства «недопустимыми, оскорбительными и возмутительными не только для ксендзов, но и для всех католиков Беларуси». «Данная публикация государственного СМИ воспринимается нами как попытка возбуждения религиозной вражды к костелу и католическим верующим», — говорилось в обращении.
Авторы потребовали провести проверку в отношении УП «Информационное агентство "Минская правда"» на предмет нарушения его должностными лицами норм законов о СМИ и о свободе совести и религиозных организациях, а также совершения преступления, предусмотренного ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и п. 129 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь.
Министерство информации в ответ на петицию
Руководство издания в свою очередь заверило Мининформ, что все замечания и рекомендации будут исполнены.
«Минским облисполкомом совместно с руководством информационного агентства "Минская правда" проведено рабочее совещание, на котором выработаны меры по недопущению таких ситуаций», — отмечалось в ответе.
В Мининформе также подчеркнули, что публикация была проанализирована совместно с аппаратом уполномоченного по делам религий и национальностей. «По общему мнению, публикация не способствует поддержанию межконфессионального мира и согласия в нашей стране», — говорилось в ответе на петицию.
7 сентября газета «Мінская праўда» — официальный орган Минского облисполкома —
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