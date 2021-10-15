Отец Марии Колесниковой во второй раз встретился с дочерью в СИЗО

Отец Марии Колесниковой 14 октября во второй раз встретился с дочерью в СИЗО, сообщает телеграм-канал экс-претендента в президенты Виктора Бабарико.

Александр Колесников рассказал, что говорил с дочерью через стекло по телефону час. Она выглядит бодрой, много читает и следит за новостями. «Просьба Маши — уточнить, можно ли подписаться на "Новую газету" и журнал Esquire. Она в курсе, что главному редактору "НГ" вручена Нобелевская премия. Машу это восхитило, и она просила передать свои огромные поздравления Дмитрию Муратову», — отметил Колесников.

Кроме того, Мария также вспомнила о премии в области прав человека имени Вацлава Гавела, которую ей присудили. Она подчеркнула, что очень гордится этой наградой и считает, что эта премия — для всех политзаключенных.

Колесникова передала привет писательнице и Нобелевской лауреатке Светлане Алексиевич, дочери Виктора Бабарико Марии, всем друзьям и соратникам.

Политзаключенным координатору штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года Колесниковой и юристу штаба Максиму Знаку 6 сентября вынесли приговор: 11 лет колонии общего режима и 10 лет усиленного соответственно. Приговор пока не вступил в законную силу. Адвокаты готовят жалобу.

Дело суд рассмотрел за месяц: первое заседание прошло 4 августа. Процесс вел судья Сергей Епихов. Колесникову и Знака обвинили в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникову взяли под стражу 8 сентября 2020-го. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала паспорт. 9 сентября задержали Знака.

Впервые после ареста Колесникова встретилась с отцом в СИЗО спустя год после ее задержания и на следующий день после оглашения приговора — 7 сентября.