В Латвии в грузовых поездах из Беларуси обнаружили более полумиллиона контрабандных сигарет

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В Латвии сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) и Государственной пограничной службы предотвратили контрабанду 550 тыс. сигарет (27,5 тыс. пачек) во время контроля грузовых поездов, въехавших из Беларуси. Сигареты прятали в вагонах со стружкой и металлоломом. 

Источник: lz.lv

По данным пресс-центра СГД, 13 октября на пункте таможенного контроля «Индра» при анализе сканированных изображений поезда, прибывающего из Беларуси, были найдены сигареты, спрятанные в древесной щепе. В результате проверки было изъято 240 тыс. сигарет (12 тыс. пачек) NZ Gold с белорусскими акцизными марками, передает БелаПАН.

9 октября должностные лица Даугавпилсского поста таможенного контроля изъяли сигареты, спрятанные в вагоне под грузом металлолома. В результате было изъято 310 тыс. сигарет NZ Gold (15,5 тыс. пачек) с белорусскими акцизными марками.

Сумма неуплаченных налогов за изъятые сигареты составляет более 93 тыс. евро. Материалы дела направлены для возбуждения уголовного процесса.

 

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Тэги: Беларусь-Латвия контрабанда сигарет в ЕС белорусские сигареты

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