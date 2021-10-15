В Пинском районе под колесами «Киа» погиб пешеход

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По данным следствия, ночью 15 октября 28-летний водитель автомобиля Kia двигался вблизи деревни Галево и совершил наезд на 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте, сообщили в СК.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Тэги: ДТП со смертельным исходом наезд на пешехода Город: Пинск

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