В Пинском районе под колесами «Киа» погиб пешеход

По данным следствия, ночью 15 октября 28-летний водитель автомобиля Kia двигался вблизи деревни Галево и совершил наезд на 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте, сообщили в СК.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).