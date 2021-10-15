Лукашенко председательствует на онлайн-саммите стран СНГ

Александр Лукашенко принимает участие в саммите глав государств — участников СНГ в качестве председателя, заседание проходит в онлайн-формате, сообщает пресс-служба политика.

По его словам, опыт Союзного государства Беларуси и России можно рассматривать как движущую силу интеграционных процессов.

«В сложившихся условиях опыт Союзного государства Беларуси и России вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов, предложив для ЕАЭС и СНГ лучшие наработки», — сказал Лукашенко.

В ходе заседания участники рассмотрят 11 вопросов, планируется обменяться мнениями о взаимодействии стран в рамках Содружества и решить вопрос о председательстве в СНГ в 2022 году.

Предполагается, что председателем объединения в следующем году станет Казахстан.