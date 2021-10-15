В Бобруйске мужчина до смерти избил трехлетнюю дочь сожительницы

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Утром 6 октября 27-летняя жительница Бобруйска ушла на работу, оставив свою дочь под присмотром 30-летнего сожителя.

Когда женщина вернулась домой, ребенок спал. Ночью малышка стала задыхаться, мать вызвала скорую. Медики реанимировали ребенка возле подъезда, однако девочка умерла, сообщили в СК. Эксперты установили, что смерть ребенка наступила от многочисленных травм: ЧМТ, переломов, разрыва печени и т.д.

Мужчину обвиняют в убийстве заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью.
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Тэги: избиение сожители гибель ребенка Город: Бобруйск

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