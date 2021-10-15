Авиационные ведомства Беларуси и Индии обсудят организацию прямого авиасообщения между странами

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Посол Беларуси в Республике Индия Андрей Ржеусский 14 октября встретился с государственным министром гражданской авиации Индии Виджаем Кумаром Сингхом, сообщает пресс-служба белорусского Министерства иностранных дел.

Стороны обсудили вопросы организации прямого авиасообщения между Беларусью и Индией и определили первоочередные шаги в этом направлении.

«Достигнута договоренность о проведении предметных переговоров на уровне авиационных ведомств двух стран», — отметили в МИД.
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Тэги: Белавиа Беларусь-Индия Персона: Андрей Ржеусский

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