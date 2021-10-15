Более полутора тысяч фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на утро 15 октября, выезда ожидает более 1,5 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидает более 150 фур, «Котловка» — 340, «Каменный Лог» — более 170, «Бенякони» — свыше 170, «Привалка» — более 240 фур.

На белорусско-латвийской границе скопилось более 270 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 150 большегрузов, «Берестовица» — более 90.