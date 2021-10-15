Полсотни человек погибли при пожаре в многоэтажке на Тайване
По данным полиции, причиной возгорания стал поджог, задержаны четверо подозреваемых. Их мотивы устанавливаются.
На юге Тайваня, в городе Гаосюн, произошел пожар в 13-этажном жилом доме. В огне погибли по меньшей мере 46 человек, еще 41 — пострадал, сообщил китайский государственный телеканал
По имеющимся данным, пожар в старом высотном здании начался в ночь на четверг. Первые этажи дома занимали офисы и магазины, верхние были жилыми.
Как рассказали представители спасательной службы, пожар был «чрезвычайно сильным» и разрушил несколько этажей. С огнем боролись почти 400 человек.