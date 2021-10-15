Водитель «Митсубиси» сбил женщину в Минске

В Минске водитель автомобиля «Митсубиси» совершил наезд на пешехода, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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«Сегодня около 00:35 водитель автомобиля "Митсубиси", двигаясь по ул.Якуба Коласа со стороны ул.Некрасова в направлении ул.Белинского, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — говорится в сообщении.

В результате аварии пешеход с травмами доставлена в медучреждение.