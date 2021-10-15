Водитель «Митсубиси» сбил женщину в Минске

/ Происшествия
Просмотров: 42

В Минске водитель автомобиля «Митсубиси» совершил наезд на пешехода, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фото: pixabay.com

«Сегодня около 00:35 водитель автомобиля "Митсубиси", двигаясь по ул.Якуба Коласа со стороны ул.Некрасова в направлении ул.Белинского, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — говорится в сообщении.

В результате аварии пешеход с травмами доставлена в медучреждение.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП наезд на пешехода

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?