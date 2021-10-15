Самой большой проблемой в экономике Беларуси является неэффективное присутствие государства, считают эксперты

Строить модель будущей экономики Беларуси необходимо уже сегодня, заявила основатель стартап-хаба Imaguru Татьяна Маринич 14 октября в ходе онлайн-дискуссии «Диалог о будущем». Мероприятие было организовано Белорусским институтом стратегических исследований (BISS) и Belarus in Focus.

Источник: rada.vision

По ее мнению, это должна быть та модель, при которой рост доходов населения будет обеспечен в первую очередь частным сектором. «Это основа, это базис, от которого мы должны отталкиваться», — считает эксперт.

«Цель новой экономики — это не повышение ВВП. Почему и для чего мы реформируем экономику? Потому что мы хотим дать возможности для развития каждому человеку в Беларуси, неважно, где он живет: в столице или в регионе. Это важно: развитие человеческого капитала и поддержка таланта», — подчеркнула Маринич.

Второй важный фактор, который, по ее мнению, будет определять белорусскую экономику, — это «инновационное предпринимательство как основа, оно будет давать важнейший стимул для роста в будущем».

И третий — построение цифрового общества. Для того чтобы эти три инструмента работали, считает эксперт, необходимо, прежде всего, минимизировать роль государства в администрировании экономики. «Государства сегодня очень много. Когда мы говорим о макроэкономике — это одно, но его очень много даже в управлении частным бизнесом», — считает основатель стартап-хаба.

Академический директор BEROC Катерина Борнукова согласилась, что в настоящее время самой большой проблемой в экономике является неэффективное присутствие государства в различных областях. «Я сейчас говорю не только про сектор коммерческих предприятий, хотя, несомненно, это одна из самых больших проблем. Но государство присутствует иногда чрезмерно, иногда просто неэффективно во многих других отраслях, начиная от образования, науки и исследований, что крайне важно для инновационного бизнеса, заканчивая такими сферами, как здравоохранение», — сказала аналитик.

По ее мнению, в принципе в Беларуси для перемен созданы неплохие условия — в стране достаточно большой и динамичный частный сектор и реформы во многом должны быть направлены на его развитие и поддержку.

При этом в стране, продолжила эксперт, не хватает инфраструктуры и системы поддержки предпринимательства как высокотехнологичного, так и обычного, нет финансового рынка, который помогал бы предприятиям развиваться. «Банковская система сильно заточена на государственных предприятиях, и это все создает большие барьеры», — считает Борнукова.

И все же, уверена академический директор BEROC, самый большой барьер для частного сектора, который существует и который необходимо устранять, — это отсутствие конкурентного нейтралитета — частные предприятия не находятся в тех же условиях, что и государственные: «иногда гласно, иногда негласно существует регулирование».

По мнению экспертов, важнейшим условием ведения бизнеса в стране должна стать гарантия неприкосновенности частной собственности. «Это должно быть по умолчанию», — подчеркнула Татьяна Маринич. Она назвала еще один необходимый фактор для построения экономики будущего — независимость судебной системы.

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