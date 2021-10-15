Сергей Тихановский считает, что его приговорят к 15 годам лишения свободы

14 октября, БелаПАН. В конце октября ожидается вынесение приговора по уголовному делу, фигурантами которого являются блогеры Сергей Тихановский, Владимир Цыганович, Игорь Лосик, оператор Артем Саков, модератор социальных сетей Дмитрий Попов и политик Николай Статкевич.

Их обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни, препятствовании работе Центризбиркома и иных преступлениях. Фигурантам грозит до 12 и до 15 лет лишения свободы.

Обвиняемых судят с 24 июня в закрытом режиме в здании гомельского СИЗО № 3. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении.

В письме от 10 октября, копия которого есть в распоряжении БелаПАН, Тихановский написал: «Пишет тебе главарь банды, которому грозит около 15 лет. Мои преступления ужасны, я преступно-честный, преступно сострадал людям, преступно-добрый. Мои действия спровоцировали других бандитов, что вызвало сотни уголовных дел и десятки тысяч административных. Ну ты это и так знаешь из новостей, ведь это всё уже про меня рассказывали. Эти действия причинили ущерб на 3,6 миллиона рублей. Те 900 тысяч долларов, которые нашли в доме у матери, мне не предъявили. А просто заберут в счёт ущерба. Скоро, кстати, меня уже осудят. И поеду я по этапу. Могу оказаться в любой области. Обычно садят подальше от дома. Хотя в законе написано наоборот. Но сейчас не до законов, я слышал».

«Где я был ровно год назад, 10 октября?» — написал также Тихановский, возможно, имея в виду встречу его и других политзаключенных с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.