МВД прокомментировало постановление о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма

Министерство внутренних дел прокомментировало принятое 12 октября постановление Совета министров № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма».

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«Документ дает старт работе правоохранительных органов по юридическому признанию групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями», — заявил начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский.

В МВД отметили, что следует различать указанную новеллу и существующий порядок признания информационной продукции экстремистскими материалами. В последнем случае необходимо решение суда (предусмотрена административная ответственность), а для признания групп граждан экстремистскими формированиями требуется решение МВД или КГБ (наступает уголовная ответственность).

«Создатели, организаторы и участники данных формирований будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — отметил Орловский.

По его словам, на данный момент завершена деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов. Задокументированы сообщения в мессенджерах и соцсетях, побуждающие к экстремистской деятельности, а также другие действия интернет-пользователей по созданию протестной активности.

«Предпринятые меры позволят уделить внимание каждому подписчику экстремистских телеграм-каналов и чатов и дать им правовую оценку. Призываем граждан не доверять фейкам и иной пропаганде антигосударственных информационных источников о том, что деятельность по поддержке экстремистских ресурсов окажется безнаказанной. И тому, что якобы миллионы людей будут привлечены к ответственности. В действительности в экстремистских интернет-ресурсах не миллионы подписчиков. И каждого из тех, кто своими публикациями формирует протестную активность, мы знаем», — сказал Орловский.

«Отмечу, что работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, индивидуально, с учетом роли и действий каждого участника, исходя из собранных доказательств», — подытожил представитель ГУБОПиК.