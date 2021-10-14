«Спартак» прервал победное шествие минского «Динамо»

Семиматчевую победную серию минского «Динамо» прервал московский «Спартак», неожиданно переигравший «зубров» на «Минск-Арене».

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «бело-голубые» начали очередную домашнюю серию с поражения.

Гости открыли счет в середине первого периода (Хохлачев), хозяева успели отыграться на последней минуте основного времени благодаря буллиту (Варфоломеев). В овертайме же больше повезло «красно-белым» (Лехтеря). Итог — 2:1 в пользу москвичей.

Перед очередным выездом динамовцы проведут еще два поединка на домашней арене:

17.10. «Адмирал»;

19.10. «Барыс».

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