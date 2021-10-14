«Остановить Лукашенко»: в Европарламенте знают, как это сделать

По мнению евродепутата Пятраса Ауштрявичюса, «настало время перейти к реальным действиям», потому что «только они могу повлиять на ситуацию в Беларуси».

Как заявил он «ГА» после своего выступления на международной правовой конференции «Преступления против человечности и терроризм в Беларуси 2020–2021», которая прошла в Нюрнберге, «отслеживая развитие событий в Беларуси, наверно, нужно согласиться с тем, что ни сам Лукашенко, ни его окружение не готовятся уйти и оставить страну в покое».

По мнению политика, правящий в Беларуси режим «укрепляет свои позиции, ущемляя права граждан и разворачивая против них силовые действия».

В этой связи Ауштрявичюс считает, что пришло время говорить не об одномоментных маленьких шагах [против режима], необходимо перейти к более систематическим действиям».

Литовский политик пояснил, что в качестве адресатов этих действий он имеет в виду самого Лукашенко и членов его ближайшего окружения.

«Мы должны перестать думать, что сделав заявление или приняв очередной пакет санкций, сможем заставить их изменить поведение. Остановить Лукашенко могут только более комплексные меры, в том числе те, которые еще не применялись. Поэтому нужно говорить об универсальной юрисдикции, об ответственности Лукашенко за нарушение Чикагской конвенции [подписана 7 декабря 1944 года; Конвенция о международной гражданской авиации], о пытках в отношении оппозиции. Это все задокументировано, у нас есть платформы, на которых мы регистрируем (факты подобных преступлений), регулярно проводим слушания и так далее. Но это только для собственного успокоения, а надо реально попытаться изменить события. Его [Лукашенко] нужно останавливать более конкретными и болезненными для него действиями, и нужно поощрять страны Евросоюза применять принцип универсальной юрисдикции, помогать юристам собирать материалы дел (о преступлениях лукашенковского режима). И я думаю, что такие действия смогут убедить Лукашенко, что пора останавливаться, пора уходить и оставить страну в покое», — заявил Ауштрявичюс.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair .

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