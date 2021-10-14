Петришенко: в ЕАЭС не могут договориться по вопросу общего рынка газа

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В ЕАЭС сохраняются разногласия по вопросу формирования общего рынка газа, в связи с чем главы государств решили обсудить вопрос позже в очном формате, заявил журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко по итогам прошедшего 14 октября в видеорежиме заседания Высшего евразийского экономического совета.

«И в открытом формате тема общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, железнодорожных перевозок всегда в повестке дня. Она затрагивалась и в открытом формате, и в рамках закрытого формата (во время заседания. — прим.). По поручению глав государств, которое принималось в мае, мы должны были заслушать информацию, что проделано по большому договору по общему рынку газа. Было доложено о двух принципиальных разногласиях, которые, к сожалению, пока на данном этапе существуют», — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

«Эти разногласия не новы. Они были еще в 2018 году, когда мы подписывали концептуальные документы, эта тема была вынесена за скобки. Имеется в виду тарифообразование на транспортировку газа по территории стран ЕАЭС», — дополнил он.

Петришенко пояснил: страны, которые не обладают этими ресурсами, заинтересованы в том, чтобы были равные тарифные условия при транспортировке газа. «А не так, что для национальных субъектов одни условия, а для субъектов, которые находятся за территорией страны, обладающей этими ресурсами, — другие», — сказал он.

Поэтому во время обсуждения, краткого обмена мнениями на прошедшем заседании Александр Лукашенко предложил: надо этот застарелый вопрос обсудить в очном формате и определиться окончательно.

«Либо мы делаем на данном этапе, либо мы действуем по другим направлениям. Это предложение поддержал председатель Высшего евразийского экономического совета, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И все главы государств поддержали и условились, что эту тему именно в таком формате дополнительно обсудят», — рассказал вице-премьер.

Вопрос, когда именно главы государств смогут собраться в очном формате и обсудить эту тему, пока остается открытым.

Во время обсуждения газового вопроса Александр Лукашенко подчеркнул: если страны хотят достичь первоначальных целей, которые закладывались при создании союза, этот вопрос должен быть решен. Причем найти компромиссное решение можно только при личной встрече, отмечает пресс-служба правительства.

 

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Тэги: Евразийский союз рынок газа Персона: Игорь Петришенко

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