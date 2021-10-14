Президент КВН Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин подписал указ о награждении президента Международного союза КВН Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В обосновании сказано, что шоумен стал кавалером награды за «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».

Таким образом, телеведущий стал полным кавалером ордена.

Отметим, что в ноябре Маслякову исполняется 80 лет.

Среди деятелей культуры и искусства немало полных кавалеров. Это, к примеру, — Илья Глазунов, Майя Плисецкая, Галина Вишневская, Леонид Броневой, Марк Захаров, Галина Волчек, Владимир Зельдин, Никита Михалков, Юрий Соломин, Олег Табаков, Геннадий Хазанов, Лев Лещенко, Владимир Этуш, Татьяна Доронина, Александр Ширвиндт, Владимир Спиваков, Владимир Андреев.

В положении об ордене сказано, что он предназначен для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Девиз ордена «Польза, честь и слава» повторяет девиз императорского ордена Святого Владимира.