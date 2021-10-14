Президент КВН Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

/ Мир
Просмотров: 41

Владимир Путин подписал указ о награждении президента Международного союза КВН Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В обосновании сказано, что шоумен стал кавалером награды за «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».

Таким образом, телеведущий стал полным кавалером ордена.

Отметим, что в ноябре Маслякову исполняется 80 лет.

Среди деятелей культуры и искусства немало полных кавалеров. Это, к примеру, — Илья Глазунов, Майя Плисецкая, Галина Вишневская, Леонид Броневой, Марк Захаров, Галина Волчек, Владимир Зельдин, Никита Михалков, Юрий Соломин, Олег Табаков, Геннадий Хазанов, Лев Лещенко, Владимир Этуш, Татьяна Доронина, Александр Ширвиндт, Владимир Спиваков, Владимир Андреев.

В положении об ордене сказано, что он предназначен для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Девиз ордена «Польза, честь и слава» повторяет девиз императорского ордена Святого Владимира.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: КВН орден За заслуги перед Отечеством Персона: Владимир Путин Александр Масляков

Другие материалы на эту тему:

Валерий Хаит: а про Лукашенко можно шутить, а то меня, может, из страны не выпустят?

Валерий Хаит: а про Лукашенко можно шутить, а то меня, может, из страны не выпустят?

Новая команда КВН БГУ — эстафета не передается?

Новая команда КВН БГУ — эстафета не передается?

Пародия на Лукашенко, которую вырезали из юбилейного вечера КВН

Пародия на Лукашенко, которую вырезали из юбилейного вечера КВН

Андрей Дерьков: мне надоел ярлык квнщика

Андрей Дерьков: мне надоел ярлык квнщика