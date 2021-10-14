Петришенко: в ЕАЭС выработано шесть мер по реагированию на санкции

В ЕАЭС выработано шесть мер по реагированию на санкционное давление, заявил журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко по итогам прошедшего 14 октября в видеорежиме заседания Высшего евразийского экономического совета.

«Это конкретные подходы, которые мы будем применять, запустив этот механизм», — приводит слова Петришенко пресс-служба правительства.

Он напомнил, что принятие в рамках ЕАЭС соответствующего решения изначально было инициативой Александра Лукашенко.

«Она была и на предыдущем заседании детально обсуждена, были соответствующие поручения экспертам коллегии отработать, несколько итераций мы провели на экспертном уровне, дважды этот вопрос на Совете ЕЭК рассматривался. И мы пришли на данном этапе к консенсусу. Выработано шесть мер, подписано соответствующее поручение главами государств. Оно будет формализовано», — рассказал вице-премьер.

По его словам, механизм работы будет следующий: в случае поступления обращения от одного из государств-членов, оно будет анализироваться, а о подготовленных предложениях будет информироваться Высший евразийский экономический совет, который уже примет решение о запуске инструментария из шести мер.

«Имеются в виду консультации, оценка ущерба, который наносится той стране, которая страдает от экономических санкций, и соответственно мультипликативное воздействие на весь ЕАЭС, переговоры с третьими странами и ряд других направлений. Это очень важно и большой шаг, что мы будем действительно коллективно реагировать нашим интеграционным образованием на необоснованное экономическое давление различных стран», — сказал Петришенко.

Он также уверен, что это не просто какая-то моральная поддержка, а конкретные направления совместной работы. Не исключено, что в последующем подходы и меры по совместному реагированию на подобные вещи будут совершенствоваться.

«Думаю, это только первый этап. В дальнейшем — как будет развиваться ситуация», — отметил вице-премьер.