Новое происшествие случилось на «Беларуськалии»

Администрация «Беларуськалия» сообщила о новом ЧП, которое случилось на предприятии.

Фото ОАО «Беларуськалий»

По официальной информации, в четверг около 12 часов дня на руднике 1-го рудоуправления на глубине 430 метров «при доставке работников ОАО «Трест Шахтоспецстрой» на смену произошло столкновение автомобиля со стенкой горной выработки».

Как отмечается, в результате аварии травмы получил 47-летний машинист подземных самоходных машин.

В настоящее время созданная комиссия выясняет причины случившегося.