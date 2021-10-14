Исследование: более 20 тысяч айтишников уехали из Беларуси за прошлый год

Более 20 тысяч ИТ-специалистов уехали из Беларуси за прошлый год. Такую цифру назвала основатель стартап-хаба Imaguru Татьяна Маринич 14 октября в ходе онлайн-дискуссии «Диалог о будущем», организованной Белорусским институтом стратегических исследований (BISS) и Belarus in Focus. Данные организации были вынуждены покинуть Беларусь.

Согласно исследованию, проведенному Imaguru в сентябре 2021 года, 58% всех основателей стартапов уже покинули страну. «Более половины инновационного бизнеса — это серьезнейшая цифра», — считает Маринич.

Она заявила, что айтишники, как, впрочем, и другие белорусские предприниматели, сейчас не думают о развитии бизнеса внутри страны, а проявляют интерес к инструментам, которые позволяют развивать его за границей. По сути, они выбирают стратегию выжидания, отказываясь от новых инвестиций и проектов.

«Мы видим огромное количество запросов по той поддержке, которую мы можем оказать релоцируемому бизнесу», — сказала создатель стартап-хаба. Это «тревожный симптом», уверена Маринич.

В развитых странах, продолжила она, 4—6% быстро растущих компаний обеспечивают более половины всех занятых мест в экономике, поэтому нельзя недооценивать роль инновационного бизнеса и в Беларуси.

По словам эксперта, ИТ — это самый быстро растущий сектор белорусской экономики, его рост составлял более 10%, тогда как экономика в целом прирастала не более, чем на 1—2% в год. Отказываясь от ИТ, страна лишается будущего, уверена она.

Являясь по сути инклюзивным, ИТ-сектор помогает устранять основные социальные разрывы, считает Маринич. Это не только создание рабочих мест, но и возникновение на стыке технологий новых секторов экономики. А поскольку айтишники получают доход выше среднего, они способствуют развитию сферы потребления, стимулируют качество жизни для всего общества, добавила эксперт.

«Возможно, рядовой учитель или сотрудник традиционной компании не почувствует прямо завтра изменения качества жизни после ухода ИT-бизнеса из Беларуси, но в долгосрочной перспективе эти изменения обязательно наступят», — подчеркнула основатель Imaguru.

Что касается бизнеса в целом, Маринич считает, что «самое важное, что Беларусь потеряла за последний год, — это элемент доверия бизнеса к государству».

Эксперт также полагает, что «при сохранении статуса-кво, если ничего не изменится в политике и экономике, следом за ИT-компаниями и специалистами последует отток из Беларуси предпринимателей и людей, способных начинать бизнес». «Если они смогли создать его в белорусских условиях, то смогут это сделать в любой стране», — резюмировала Маринич.

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