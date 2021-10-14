В Беларуси ввели тарифные группы на электричество для организаций, занимающихся обработкой данных и майнингом

В Беларуси вводятся тарифные группы на электроэнергию для организаций, которые занимаются обработкой данных и майнингом. Это предусмотрено совместным постановлением Министерства энергетики и Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 62/57 от 27 сентября. Документ опубликован 14 октября на Национальном правовом интернет-портале.

Фото с сайта РБК

В пояснении на сайте Минэнерго отмечено, что потребителей будут относить к данной категории по двум критериям: основным видом их экономической деятельности должна быть «обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность», включая майнинг; их годовое потребление электричества должно составлять не менее 25 млн киловатт-часов.

Для отвечающих этим критериям потребителей предусмотрены четыре тарифные группы: 25—50 млн, 50—300 млн, 300—500 млн, 500 млн кВт·ч и более.

Стоимость киловатт-часа электроэнергии для каждой из этих тарифных групп в постановлении не указывается.

«Документ принят в целях стимулирования использования электрической энергии в республике и предусматривает расширение тарифных групп для потребителей реального сектора экономики», — отметили в Минэнерго.