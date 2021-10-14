Лукашенко подтвердил рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси

Александр Лукашенко встретился 14 октября в Минске с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

«Нынешняя ситуация в мире характеризуется подъемом заболеваемости COVID . Насколько я понимаю, бродит штамм дельта. Подъем очень серьезный вокруг Беларуси страны испытывают. В том числе и в Беларуси определенный подъем. Мы уже достигли того пика, который был у нас раньше», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Следующая неделя в Беларуси будет посвящена тому, чтобы детально разобраться по каждой больнице, по каждому инфицированному человеку и принять дополнительные меры, если это необходимо, для лечения людей от COVID-19», — сказал он.

Лукашенко отметил, что ему приятно встретиться с Хансом Клюге. «Я прежде всего хочу вас поблагодарить и Всемирную организацию здравоохранения, руководство ВОЗ за избрание Беларуси членом исполкома ВОЗ в текущем непростом политизированном 2021 году. Это говорит об определенной независимости и смелости руководства ВОЗ», — заметил он.

По словам Лукашенко, у Беларуси никогда не было проблем с этой организацией. «Вы всегда делились знаниями, подсказывали не только в вопросах лечения людей, но и приобретения определенного оборудования. Оказывали всемерную поддержку и помощь. Мы это видим и во времена пандемии. Это дорогого стоит, и мы это очень ценим», — подчеркнул он.

Лукашенко также поблагодарил ВОЗ за поддержку, которую организация оказывает Беларуси в лечении не только COVID-19, но и других болезней.

Он заявил, что вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества. «Я абсолютно поддерживаю ВОЗ и прежде всего ее руководство в том, что нельзя быть сегодня эгоистом и индивидуалистом. Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок. Имея возможность производить средства индивидуальной защиты, не всегда делятся с другими странами. Особенно вакцинация. Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что, если какая-то страна думает изолироваться и в этом плане попытать счастья, ничего не получится. «Надо всем вместе преодолевать эту болезнь. Вот в этом плане я вас абсолютно поддерживаю», — добавил Лукашенко.

«Большое спасибо за возможность встретиться с вами. Для меня это очень важный момент. Главной целью для меня является возможность поднять наши отношения на качественно новый уровень», — сказал Клюге.

Он отметил, что сегодня с Министерством здравоохранения Беларуси был подписан очередной двухгодичный план сотрудничества на 2022—2023 годы.

«Я действительно согласен с вами, что это момент возможности, потому что сейчас министр здравоохранения входит в исполком нашей организации и может повлиять на глобальную структуру организации в целом. Как вы правильно заметили, здоровье должно находиться выше политики. И это главная цель, которую я преследую в своей работе», — заявил чиновник ВОЗ.

Ранее сообщалось , что в Беларуси трое суток подряд регистрируется более двух тысяч новых случаев COVID-19.