Гуцериев продал «Паритетбанк» Исмаилову

12 октября состоялась продажа российским бизнесменом Саидом Гуцериевым принадлежащих ему акций белорусского ОАО «Паритетбанк» (бренд Paritetbank) российскому предпринимателю Расиму Исмаилову. Сумма сделки не раскрывается.

Как сообщает пресс-служба «Паритетбанка», смена основного владельца банка не повлияет на его операционную деятельность. «Банк продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Все договоры, заключенные клиентами с банком, продолжают действовать, их условия остаются неизменными», — говорится в сообщении.

Гуцериев стал владельцем банка через свою компанию Beristore Holdings Limited в апреле 2020 года, приобретя долю у Государственного комитета по имуществу Беларуси. Сумма, за которую был продан контрольный пакет акций «Паритетбанка», не разглашалась.

Саид Гуцериев — сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева, который летом этого года попал под санкции западных стран против режима Александра Лукашенко.

В августе 2021 года российское издание «Ведомости» сообщило, что Саид Гуцериев продал свои доли в трех криптовалютных биржах: Currency.com, Capital.com и Zubr.io. Доли выкупили криптобиржа FTX и партнер бизнесмена — белорусский предприниматель Виктор Прокопеня.

ОАО «Паритетбанк» основано в 1991 году (до 2004 года называлось ОАО «Банк «Поиск»), по размеру активов входит в топ-15 банков страны. С 1999-го по 2014 год основным акционером являлся Национальный банк, который продал Управлению делами президента контрольный пакет акций. Впоследствии основным акционером была Республика Беларусь в лице Госкомимущества (99,83%), остальными 0,17% акций владеют более чем 2.400 частных и юридических лиц. В настоящее время банк работает с клиентами в 26 отделениях по всей Беларуси.