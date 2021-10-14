Путин: санкции используются как инструмент подрыва законных правительств

Введенные Западом санкции против отдельных стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) используются как инструмент подрыва законных правительств, заявил президент России Владимир Путин 14 октября на заседании Высшего евразийского экономического совета в широком составе.

В своем выступлении, стенограмма которого размещена на сайте Кремля, он отметил расширение торгово-экономических отношений внутри ЕАЭС и с другими странами. Так, практически во всех государствах ЕАЭС возобновился экономический рост, в частности в России по итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП увеличился на 4,8%. При этом во всем Евразийском союзе повысились промышленное производство на 4,4% и выпуск сельхозпродукции на 0,6%. «Хорошие темпы набраны во взаимной торговле: в январе—июне товарооборот между государствами — членами ЕАЭС увеличился почти на треть (31,9%), а объем внешней торговли Евразийского союза с третьими странами — на четверть», — отметил Путин.

«Причем таких показателей удалось добиться несмотря на то, что некоторые государства — члены ЕАЭС подвергаются — мы знаем об этом и говорили об этом — нелегитимным санкциям со стороны некоторых стран. Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических и политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране», — дополнил президент РФ.

По его словам, такие внешние неблагоприятные условия должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри ЕАЭС. Повышается значимость самого тесного взаимодействия в целях перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчетах, организации импортозамещения, развития передовых высокотехнологичных отраслей, обеспечения населения необходимым продовольствием.

«Кстати, в России накоплен большой опыт развития в условиях западных ограничений, и мы готовы им делиться с партнерами по ЕАЭС», — подчеркнул Путин.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair .

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