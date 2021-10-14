Ананич: подписка на экстремистские телеграм-каналы — это содействие экстремизму, и оно уголовно наказуемо

Подписка на телеграм-каналы, признанные экстремистскими, будет рассматриваться в качестве уголовно наказуемого деяния, заявила 14 октября заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич в эфире радио «Спутник».

«Подписка на экстремистские телеканалы (по всей видимости, речь идет о телеграм-каналах. — БелаПАН.) — это содействие экстремизму. И оно сегодня уголовно наказуемо. Вот это каждый себе должен зарубить на носу, что пора перестать просто заниматься абы-чем в этой жизни», — сказала Ананич.

Она также заявила, что отписалась от данных каналов ранее, но имеет возможность знакомиться с их содержанием.

«Я перестала их читать и перестала быть подписанной не вчера. У меня есть возможность, скажем так, знакомиться периодически с какими-то, так сказать, материалами, которые мне нужны в моей деятельности. Но я не являюсь подписчиком этих телеграм-каналов», — дополнила депутат.

На Национальном правовом интернет-портале 14 октября опубликовано постановление Совета министров от 12 октября № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма».

Накануне телеграм-канал «ГУБОП», название которого созвучно с соответствующим подразделением МВД (ГУБОПиК), сообщил, что в связи с принятием этого постановления подразделение «начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями».

Утверждалось, что к ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования либо участие в нем) будут привлекать в том числе подписчиков признанных экстремистскими телеграм-каналов — «как участников экстремистского формирования».

Однако в опубликованном тексте постановления не говорится о признании подписчиков телеграм-каналов участниками экстремистских формирований. В нем содержатся положения, направленные на реализацию обновленных законов о противодействии экстремизму и реабилитации нацизма. В частности, в документе прописан порядок ведения МВД перечня экстремистских организаций, лиц, причастных к экстремизму. Утверждены также положения об экспертизе символики и атрибутики и о республиканской комиссии по проведению таких экспертиз, которую возглавит Лилия Ананич.