Белорусского дипломата «вызвали на ковер» в МИД Польши

Поверенного в делах Беларуси в Польше Александра Чесновского вызвали в Министерство иностранных дел Польши. Разговор касался ситуации на польско-белорусской границе.

По словам пресс-секретаря МИД Лукаша Ясина, 14 октября на границе было найдено тело мигранта. Ясина добавил, что Варшава до сих пор не получили от Минска ответа по поводу предложения польской стороны отправить гуманитарный конвой для мигрантов, находящихся в Беларуси.

Представитель внешнеполитического ведомства также сообщил, что белорусский дипломат отрицал, что его страна действует против Польши, пишет polskieradio.pl .

С начала октября польские пограничники зафиксировали более 6 700 попыток незаконного перехода в Польшу из Беларуси, а с начала года —более 18 000. Большинство из них отмечены за последние четыре месяца.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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