Официально: трое суток подряд в Беларуси регистрируется более двух тысяч новых случаев COVID-19

За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 2.052 пациента с COVID-19 .

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 17 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (повторение суточного рекорда смертности), выписано 1.725 человек.

13 октября было зафиксировано 2.060 новых случаев коронавируса (суточный рекорд), 12 октября — 2.038, 11-го — 1.943, 10-го — 1.979, 9-го — 1.998, 8-го — 1.995, 7-го — 1.983, 6-го — 1.991, 5-го — 1.978.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 565.865 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 539.252 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.353 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 41.952 теста на коронавирус (днем ранее — 44.492). Всего в стране проведено 8.989.883 теста.

По информации Минздрава, более 2 млн 491 тыс. жителей Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 млн 807 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

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