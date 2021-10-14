Биржа: евро вновь вырос

Европейская валюта вновь продемонстрировала рост на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

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Евро добавил 0,0036 пункта — 2,865 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты сегодня упали:

доллар на 0,0069 пункта — 2,4695 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0078 пункта — 3,4402 белорусского рубля за 100 российских.

На прошлой рабочей неделе (4-8 октября) на БВФБ существенно упали все пять иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

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