В Чили запустили импичмент президенту после публикации Pandora Papers

В Чили оппозиция запустила процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньере в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании — после того, как новые подробности сделки были раскрыты в Pandora Papers.

Фото: news.cn

Дело касается доли в проекте рудника Доминга, которую семья Пиньеры в 2010 году продала его близкому другу и деловому партнеру Карлосу Альберто Делано. Расследование документов Pandora выявило доказательства, позволяющие предположить, что часть платежа содержала пункт, требующий от правительства не усугублять меры по охране окружающей среды в районе, предлагаемом для шахты на севере Чили, сообщает The Guardian .

Государственная прокуратура Чили заявила, что начнет расследование обвинений в возможной коррупции и налоговых нарушениях, связанных с продажей. Последнее предложение об импичменте президенту может быть вынесено на голосование Конгресса перед первым туром всеобщих выборов в Чили 21 ноября. Если он одобрен нижней палатой, он перемещается в сенат, где он должен быть одобрен большинством в две трети голосов.

Пиньера отверг обвинения и заявил, что нарушений не было.