Лавров: у нас есть общее понимание о необходимости создать комфортные условия для работы российских СМИ в Беларуси и белорусских — в России

Главы внешнеполитических ведомств Беларуси Владимир Макей и России Сергей Лавров 14 октября в Минске обсудили функционирование российских СМИ в Беларуси и белорусских — в России. Об этом Лавров, прибывший в белорусскую столицу на заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ, заявил на брифинге по итогам переговоров.

«Я разговаривал в очередной раз с моим коллегой министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. У нас есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Белоруссии и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях. У нас есть некоторые идеи, которые мы будем реализовывать в ближайшее время», — сказал глава МИД РФ.

5 октября редколлегия российской газеты «Комсомольская правда» объявила о закрытии белорусского подразделения после ареста корреспондента Геннадия Можейко и блокировки сайта kp.by.

Можейко — автор появившегося на сайте интервью с одноклассницей минского IT-специалиста Андрея Зельцера, который, по информации белорусского КГБ, 28 сентября убил сотрудника этой спецслужбы Дмитрия Федосюка. Тот вместе с группой силовиков ворвался в его квартиру в рамках рейда в поисках лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Одноклассница положительно охарактеризовала Зельцера, которого убили ответным выстрелом.

Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, 29 сентября сайт kp.by заблокировали на основании решения Мининформа. Газета, с августа прошлого года лишенная возможности издаваться в белорусских типографиях и реализовываться через государственную систему распространения, начала также испытывать трудности с продажами в торговых точках, с которыми были заключены соглашения. Тираж очередного номера, отпечатанный в подмосковной типографии, пришлось оставить в редакции.

Можейко был задержан в рамках возбужденного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса. Суд Партизанского района Минска 13 октября отклонил жалобу на меру пресечения в виде содержания журналиста под стражей.

Главный редактор российского издания Владимир Сунгоркин назвал произволом происходящее в Беларуси с «Комсомольской правдой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о закрытии представительства «КП» в Беларуси, но считает это решение правильным. В Кремле надеются, что действия в отношении задержанного корреспондента издания Геннадия Можейко не связаны с его профессиональной деятельностью. Песков добавил, что Кремль находится «в постоянном диалоге с белорусской стороной, будет продолжать этот диалог и, конечно, доводить свою позицию».