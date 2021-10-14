Жителя Островца наказали тремя годами колонии за БЧБ-символику и сорванный госфлаг

В Островце в закрытом суде местного жителя приговорили к трем годам колонии общего режима за то, что он минувшим летом вывесил бчб-флаг на одной из школ города, а также нарисовал на камне три полосы в бело-красно-белом сочетании. Кроме этого он сорвал красно-зеленый флаг со здания одного из государственных учреждений, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

В здании Островецкого РОВД, где проходил суд, Артура Жвиридовского обвинили по двум уголовным статьям: ч.1 ст. 339 (хулиганство) и ст. 370 (надругательство над государственными символами).

По версии обвинения, Жвиридовского судили потому, что он якобы ночью в июне текущего года вывесил бело-красно-белый флаг на одной из школ Островца, а также нарисовал на камне три полосы в бело-красно-белом сочетании. Кроме этого сорвал красно-зеленый флаг со здания одного из государственных учреждений районного центра.

Никого из пришедших поддержать Жвиридовского, включая его мать и других родственников, на процесс не пустили. Некоторых из них только опросили как свидетелей, после чего сразу удалили из помещения. Никакой официальной информации об этом процессе на стенде Островецкого суда не было, указывают правозащитники.

Известно, что активист более трех месяцев находился под арестом.