Опра Уинфри посоветовала прочесть роман белорусского писателя Александра Филипенко

Американская телеведущая Опра Уинфри посоветовала прочесть роман «Красный крест» белорусского писателя Александра Филипенко. Информация об этом появилась на ее сайте.

Саша Филипенко. Фото: wikipedia.org

Уинфри регулярно публикует список книг, которые рекомендует для чтения. В новую подборку из 21 книги она включила и белорусский роман.

«В Минске между Татьяной, страдающей болезнью Альцгеймера, и ее молодым соседом Сашей, вдовцом с маленькой дочерью, возникает неожиданная дружба. Они делятся своими историями, рассказывая о взлетах и ​​падениях советской сверхдержавы, от сталинских чисток до краха Берлинской стены и не только. Но на карту поставлено нечто большее, чем политика, поскольку Саша, слушая историю Татьяны, слышит отголоски собственной боли», — пишет Уинфри, называя книгу «трогательной медитацией».

В 2004 году Уинфри советовала телезрителям прочитать «Анну Каренину» — и за несколько месяцев раскупили почти миллионный тираж книги.

Александр Филипенко родился в 1984 году в Минске. В студенческие годы уехал в Россию. Работал на «Первом канале» и телеканале «Дождь». Автор романов «Бывший сын», «Замыслы», «Травля», «Красный крест» и «Возвращение в Острог», отмеченных литературными премиями и переведенными на различные языки мира. В частности, роман «Красный крест» был переведен на английский.