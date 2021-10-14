Макей выразил озабоченность «расширяющейся практикой санкционного прессинга на страны СНГ»

Беларусь выступает за большее сплочение и взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств, чтобы эффективнее отвечать на общие для стран организации вызовы и угрозы, заявил министр иностранных дел Владимир Макей на брифинге по итогам совета глав МИД стран СНГ 14 октября в Минске.

По словам Макея, в ходе заседания состоялся обстоятельный обмен мнениями как по актуальной международной проблематике, так и по вопросам углубления сотрудничества на пространстве организации. Участники «подробно обсудили ситуацию, складывающуюся вблизи внешних границ Содружества, уделив приоритетное внимание обстановке в Центральной Азии», передает БелаПАН.

«Белорусская сторона в очередной раз особо подчеркнула необходимость извлечения уроков из тех событий, которые имели место не только в нашей стране, но и в других государствах региона, в том числе на постсоветском пространстве, — заявил Макей. — Мы последовательно отмечаем важность сплоченности и взаимодействия в рамках СНГ для эффективного ответа на общие для наших стран вызовы и угрозы. В этом контексте мы выразили серьезную озабоченность в связи с постоянно расширяющейся практикой неограниченного и незаконного одностороннего санкционного прессинга извне на страны СНГ».

Глава белорусского внешнеполитического ведомства также сообщил, что участники заседания обсудили «текущую ситуацию с развитием пандемии коронавируса и мерами по ее локализации».

Макей отметил, что 15 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ, а в ноябре соберутся премьер-министры стран Содружества.

«В ходе заседания мы подписали объемный пакет документов, направленных на углубление сотрудничества во внешнеполитической и культурно-гуманитарной сферах, приняли совместное заявление об укреплении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, одобрили проекты совместных заявлений глав государств, касающихся 30-летия СНГ, сотрудничества в области обеспечения биологической безопасности, развития сотрудничества в сфере миграции», — сказал Макей. Кроме того, по его словам, утвержден план многоуровневых межмидовских консультаций на 2022 год, одобрены методические рекомендации по разработке проектов международных договоров, заключаемых в рамках СНГ. Принято решение о проведении очередного заседания СМИД СНГ 8 апреля 2022 года в Душанбе.

Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев отметил, что в повестке дня заседания СМИД были «два вопроса, которые в какой-то степени регулируют взаимодействие на международной арене».

«Мы сегодня утвердили положение о Международной ассоциации историков и архивистов, — сказал он. — Почему оно важно? Потому что мы все являемся свидетелями, к сожалению, искажения истории, особенно касающейся роли и значения Советского Союза, народов [нынешних] стран СНГ в победе во Второй мировой войне. Поэтому очень важно здесь выработать наши общие подходы, особенно в защите исторической правды, объективном освещении исторических событий — в истории Советского Союза, Содружества независимых государств».

«Второе — план многоуровневых межмидовских консультаций на будущий год, который предусматривает проведение целого ряда встреч между специалистами по различным вопросам нашего интеграционного сотрудничества на пространстве СНГ. Один из таких вопросов — согласование и координация нашей деятельности на международных площадках. Очень важно защищать интересы друзей, партнеров по СНГ на международных форумах, в рамках ООН, других международных организаций. И вот этот план многоуровневых межмидовских консультаций, который был сегодня единодушно одобрен, позволит нам эту работу проводить эффективно», — заявил Лебедев.