Макей выразил озабоченность «расширяющейся практикой санкционного прессинга на страны СНГ»

/ Политика
Просмотров: 38

Беларусь выступает за большее сплочение и взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств, чтобы эффективнее отвечать на общие для стран организации вызовы и угрозы, заявил министр иностранных дел Владимир Макей на брифинге по итогам совета глав МИД стран СНГ 14 октября в Минске.

По словам Макея, в ходе заседания состоялся обстоятельный обмен мнениями как по актуальной международной проблематике, так и по вопросам углубления сотрудничества на пространстве организации. Участники «подробно обсудили ситуацию, складывающуюся вблизи внешних границ Содружества, уделив приоритетное внимание обстановке в Центральной Азии», передает БелаПАН.

«Белорусская сторона в очередной раз особо подчеркнула необходимость извлечения уроков из тех событий, которые имели место не только в нашей стране, но и в других государствах региона, в том числе на постсоветском пространстве, — заявил Макей. — Мы последовательно отмечаем важность сплоченности и взаимодействия в рамках СНГ для эффективного ответа на общие для наших стран вызовы и угрозы. В этом контексте мы выразили серьезную озабоченность в связи с постоянно расширяющейся практикой неограниченного и незаконного одностороннего санкционного прессинга извне на страны СНГ».

Глава белорусского внешнеполитического ведомства также сообщил, что участники заседания обсудили «текущую ситуацию с развитием пандемии коронавируса и мерами по ее локализации».

Макей отметил, что 15 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ, а в ноябре соберутся премьер-министры стран Содружества.

«В ходе заседания мы подписали объемный пакет документов, направленных на углубление сотрудничества во внешнеполитической и культурно-гуманитарной сферах, приняли совместное заявление об укреплении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, одобрили проекты совместных заявлений глав государств, касающихся 30-летия СНГ, сотрудничества в области обеспечения биологической безопасности, развития сотрудничества в сфере миграции», — сказал Макей. Кроме того, по его словам, утвержден план многоуровневых межмидовских консультаций на 2022 год, одобрены методические рекомендации по разработке проектов международных договоров, заключаемых в рамках СНГ. Принято решение о проведении очередного заседания СМИД СНГ 8 апреля 2022 года в Душанбе.

Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев отметил, что в повестке дня заседания СМИД были «два вопроса, которые в какой-то степени регулируют взаимодействие на международной арене».

«Мы сегодня утвердили положение о Международной ассоциации историков и архивистов, — сказал он. — Почему оно важно? Потому что мы все являемся свидетелями, к сожалению, искажения истории, особенно касающейся роли и значения Советского Союза, народов [нынешних] стран СНГ в победе во Второй мировой войне. Поэтому очень важно здесь выработать наши общие подходы, особенно в защите исторической правды, объективном освещении исторических событий — в истории Советского Союза, Содружества независимых государств».

«Второе — план многоуровневых межмидовских консультаций на будущий год, который предусматривает проведение целого ряда встреч между специалистами по различным вопросам нашего интеграционного сотрудничества на пространстве СНГ. Один из таких вопросов — согласование и координация нашей деятельности на международных площадках. Очень важно защищать интересы друзей, партнеров по СНГ на международных форумах, в рамках ООН, других международных организаций. И вот этот план многоуровневых межмидовских консультаций, который был сегодня единодушно одобрен, позволит нам эту работу проводить эффективно», — заявил Лебедев.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-СНГ санкции против режима Лукашенко Персона: Владимир Макей

Другие материалы на эту тему:

Европарламент принял резолюцию в ответ на продолжающиеся репрессии в Беларуси

Европарламент принял резолюцию в ответ на продолжающиеся репрессии в Беларуси

Запад усиливает давление. Беларусь все сильнее вжимается в Россию

Запад усиливает давление. Беларусь все сильнее вжимается в Россию

Новые западные санкции. Режим Лукашенко обложили со всех сторон

Новые западные санкции. Режим Лукашенко обложили со всех сторон

Литва оказалась для Минска крепким орешком

Литва оказалась для Минска крепким орешком