Глава «Транснефти» обвинил власти Беларуси в принуждении к приостановке деятельности дочернего предприятия

Российская нефтепроводная компания «Транснефть» допускает приостановку деятельности дочернего предприятия в Беларуси — «Запад-Транснефтепродукт», которое поставляет дизтопливо с российских и белорусских нефтеперерабатывающих заводов транзитом через Беларусь в Венгрию и Латвию.

Об этом сообщил журналистам президент компании Николай Токарев во время работы международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Источник: infotrans.by

Глава «Транснефти» обвинил белорусские власти в создании неприемлемых для ведения бизнеса условий: «Мы считаем, что экономическое положение нашего предприятия усугублено рукотворно, к сожалению, со стороны властей и ведомств Беларуси. Мы считаем несправедливым введение безумных налогов: по 50% за экологию, 50% еще за что-то», передает «Коммерсант» .

В январе 2020 года Александр Лукашенко подписал указ №9 «О налогообложении», который увеличил налог на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом нефти и нефтепродуктов по территории страны, с 18 до 50%. Кроме того, был введен экологический налог. Многие эксперты посчитали, что белорусские власти ввели налоги на фоне кризиса поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

«Транснефть» тогда заявила, что повышение налоговой ставки является дискриминационным шагом, так как под его действие попадает только российская компания.

По словам Николая Токарева, белорусская «дочка» убыточна, поэтому руководство российской компании готовится к ее закрытию. «Предприятие обескровлено, там работает 700 человек белорусских граждан», — отметил он.

Глава компании подчеркнул, что «Транснефть» поднимала эту проблему на разных уровнях, но ситуация не изменилась. «В дело включились правоохранители, прокуроры, налоговики, очень много ведомств, которые приходят не помочь, а надзирать, проверять и что-нибудь еще делать. Поэтому мы, конечно, смотреть спокойно на это не будем», — заявил Токарев.

По его словам, будет проведен «очень внимательный аудит экономический». «Хотя нам и так уже все ясно, и решение будем принимать исходя из перспективы», — сказал президент компании.

Ранее в «Транснефти» заявляли, что фискальное и административное давление на «дочку» может привести к ее банкротству, что позволит белорусским властям национализировать нефтепровод. Беларусь заинтересована в приобретении нефтепровода для обеспечения сырьем из Европы своих нефтеперерабатывающих заводов и прокачки нефтепродуктов в направлении Украины.

Унитарное предприятие «Запад-Транснефтепродукт» расположено в Мозыре (Гомельская область), осуществляет транзит светлых нефтепродуктов с российских и белорусских НПЗ на экспорт, в направлении Украины и Латвии, по системе магистральных нефтепродуктопроводов, которые пролегают по территории 21 района трех областей Беларуси. Более 750 сотрудников предприятия обеспечивают эксплуатацию и обслуживание 772 км нефтепродуктопроводов. Собственником имущества компании является российское ПАО «Транснефть».