За минувшие сутки в страны ЕС не впустили 574 нелегальных мигранта со стороны Беларуси
За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили 574 мигранта, которые намеревались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.
Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 13 октября было зафиксировано 482 попытки нелегального перехода границы с белорусской территории. Задержано восемь мигрантов, в частности граждане Ирака (6) и Ирана (2), остальных в страну не впустили. Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержано пять иностранцев — граждане Грузии (2), Ирака, Сирии и Украины (по 1).
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Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 13 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 24 иностранцами.
С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1688 нелегальных мигрантов. За это же время 44 человека пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 396 иностранцев, незаконно пересекших границу.
Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.
Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.