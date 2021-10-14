За минувшие сутки в страны ЕС не впустили 574 нелегальных мигранта со стороны Беларуси

За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили 574 мигранта, которые намеревались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Фото: Podlaska Straż Graniczna

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 13 октября было зафиксировано 482 попытки нелегального перехода границы с белорусской территории. Задержано восемь мигрантов, в частности граждане Ирака (6) и Ирана (2), остальных в страну не впустили. Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержано пять иностранцев — граждане Грузии (2), Ирака, Сирии и Украины (по 1).

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что за минувшие сутки в страну не впустили 76 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Вместе с тем одного человека пропустили по гуманитарным причинам.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 13 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 24 иностранцами.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1688 нелегальных мигрантов. За это же время 44 человека пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 396 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.