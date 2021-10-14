Суд взыскал с 11 протестующих 3,6 тыс. рублей ущерба в пользу «Минсктранса»

По заявлению прокуратуры Минска 11 участников «массовых беспорядков» в столице 9—10 августа прошлого года нанесли ущерб предприятию «Минсктранс». Предприятие оценило убытки в 3,6 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура, районные суды города признали этих граждан виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них, а также участии в массовых беспорядках (ст. 342 и 293 Уголовного кодекса). Действия осужденных, по мнению прокуратуры, «повлекли длительное нарушение работы транспорта, выразившееся наряду с иными последствиями в его вынужденном прекращении движения на территории Минска с 9 по 10 августа 2020 года».

Заместитель прокурора города обратился в суд с иском в интересах «Минсктранса» о взыскании убытков. Суд Заводского района удовлетворил исковое требование в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано.