В минской больнице скорой помощи горел коммутационный блок подачи кислорода

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Около 5 часов утра 14 октября загорелся коммутационный блок подачи кислорода в одноэтажном здании кислородной станции на территории больницы скорой помощи в Минске, сообщил горисполком.

Фото: vmeste.by

«Возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС. Пострадавших нет. В результате пожара повреждена запорная арматура. Подача кислорода в отделения больницы была переключена на резервную систему. Причина пожара устанавливается. В настоящее время система медицинского газоснабжения в учреждении здравоохранения функционирует в штатном режиме», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время потребность лечебных учреждений в кислороде возросла из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19.
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Тэги: БСМП

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